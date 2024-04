Trump oferece apoio ao ameaçado presidente da Câmara dos Representantes

Johnson viajou nesta sexta-feira para a Flórida (sul) para se encontrar com Trump em uma mostra recente da liderança informal, mas indiscutível, do candidato presidencial sobre a extrema direita no partido republicano.

Após o encontro, ambos expressaram sua preocupação com uma possível fraude nas eleições presidenciais de novembro, ecoando as alegações infundadas de Trump sobre sua derrota em 2020.

Também discutiram a ajuda à Ucrânia, uma questão que tem causado divisões no partido republicano.

Trump recuperou seu impulso político na direita enquanto busca um surpreendente retorno à Casa Branca nas eleições de novembro, e exerce um controle rígido no Congresso.

Para Johnson, a viagem de Washington para ver Trump ocorre enquanto ele tenta se salvar de uma rebelião na extrema direita de seu partido, que ameaça expulsá-lo do cargo.

Johnson, leal a Trump há muito tempo, está em uma situação difícil ao tentar equilibrar as demandas dos moderados de seu partido e dos democratas para aprovar projetos de lei, incluindo a ajuda à Ucrânia.