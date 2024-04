Bayern de Munique vence e adia por pelo menos um dia título do Leverkusen

O Bayer Leverkusen terá de esperar pelo menos até domingo. O Bayern de Munique (2º) fez a sua parte ao derrotar neste sábado (13) o Colônia por 2 a 0, em partida da 29ª rodada da Bundesliga, evitando assim que o Leverkusen conquistasse o título pelo menos até a partida de domingo, contra o Werder Bremen.

Faltando cinco rodadas para a conclusão do campeonato alemão, o Bayern de Munique está 13 pontos atrás do líder invicto, o Leverkusen do técnico espanhol Xabi Alonso (63 contra 76), que precisa vencer o Werder Bremen no domingo, em sua BayArena, para garantir matematicamente seu primeiro título da Bundesliga.

O Stuttgart (3º, 60 pontos) recebe o Eintracht Frankfurt (6º, 42 pontos) neste sábado e pode empatar em pontos com o Bayern de Munique em caso de vitória.