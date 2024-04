EUA promete apoio 'inabalável' a Israel e derruba drones lançados pelo Irã

Os Estados Unidos prometeram neste sábado (13) um apoio "inabalável" a Israel e derrubaram drones lançados pelo Irã contra seu aliado, em meio a uma espiral de violência no Oriente Médio.

O presidente democrata Joe Biden encurtou uma viagem de fim de semana à costa de Delaware (leste) para uma reunião de emergência na Casa Branca com seus principais assessores de Segurança Nacional depois que o Irã lançou um ataque sem precedentes.

"Acabei de me reunir com minha equipe de Segurança Nacional para receber informações atualizadas sobre os ataques do Irã contra Israel. Nosso compromisso com a segurança de Israel contra as ameaças do Irã e seus representantes [na região] é inabalável", disse Biden na rede social X.