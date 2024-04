Ex-chanceler de Martinelli promete impedir sua fuga se vencer as eleições no Panamá

Segundo uma pesquisa de 3 de abril, ele ocupa o terceiro lugar nas preferências eleitorais com 10,5%, abaixo do direitista José Raúl Mulino (29,4%), pupilo de Martinelli, e do ex-presidente (2004-2009) social-democrata Martín Torrijos ( 11,6%).

Entre suas principais promessas está a mudança da Constituição para enfrentar a corrupção e reformar o Estado.

"Nos primeiros 30 dias vamos iniciar um processo de reforma constitucional para desmantelar um sistema político que hoje protege a impunidade e a corrupção", disse Roux.

Mas as principais preocupações dos panamenhos, segundo as pesquisas, são o desemprego, o custo de vida, o acesso à água potável, a insegurança e as deficiências na Seguridade Social.

Roux promete criar meio milhão de empregos; aumentar a aposentadoria mínima para 350 dólares por mês; reativar a economia; um plano de austeridade e construir uma ferrovia da capital até a província ocidental de Chiriquí, na fronteira com a Costa Rica.

- Colômbia e Venezuela "não fazem nada" -

Rodeado de apoiadores, Roux afirmou que se ganhar a Presidência assumirá o "controle" da crise migratória, pela qual culpa os governos de Gustavo Petro e Nicolás Maduro.