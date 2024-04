Milei anuncia separação em sua conta do X

Milei termina com Fátima, ao mesmo tempo em que se encontra com seu empresário favorito, o magnata Elon Musk, nos Estados Unidos, e o círculo próximo do governo sofre outra ruptura: a da sua frente política, A Liberdade Avança (LLA).

Na quinta-feira, o deputado governista Oscar Zago anunciou a criação de um interbloco na Câmara dos Deputados de LLA, após ser removido como líder de bloco por um incidente com o presidente da Câmara, também da LLA, Martín Menem.

Entre suas memórias públicas, Flores e Milei possuem várias visitas que o presidente fez aos espetáculos teatrais da artista, alguns almoços com a emblemática apresentadora de televisão Mirtha Legrand, e eventos protocolares pontuais do presidente.

O relacionamento entre os dois foi oficializado em agosto de 2023, após as eleições primárias da Argentina, mas começaram a se encontrar cerca de 40 dias antes, conforme esclareceram na televisão.

