Vinte supostos migrantes haitianos são encontrados mortos em barco no Pará

Vinte supostos migrantes haitianos foram encontrados mortos em um barco em um rio no Pará, norte do país, com seus corpos em estado avançado de decomposição e sinais de desidratação e fome, informou a Polícia Federal (PF) neste sábado (13).

Pescadores alertaram as autoridades depois de encontrar o barco à deriva perto da cidade paraense de Bragança, disse um porta-voz da PF à AFP.

"Segundo a Polícia Civil e o IML seriam 20 corpos. E segundo o delegado de Bragança, Alexandre Calvinho, seriam refugiados haitianos, mas só a perícia pode confirmar a causa da morte e a identidade dessas pessoas", acrescentou em um comunicado.