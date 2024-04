Apoiadores de Trump enfrentam frio para ouvir 'mártir' republicano antes de julgamento

Os crescentes problemas legais de Donald Trump são mais uma razão para apoiar o ex-presidente, disseram à AFP neste sábado (13), seus fervorosos apoiadores, pouco antes do início do histórico julgamento criminal do líder republicano em Nova York.

Reunidos na pequena cidade de Schnecksville, na Pensilvânia, nordeste dos Estados Unidos, os apoiadores de Trump disseram acreditar que o ex-presidente sairá do processo mais forte do que nunca.

Desafiando o vento gelado e chuva fina, a multidão começou a se reunir desde a manhã para ouvir Trump falar à noite, enquanto o republicano faz campanha para as eleições presidenciais de 5 de novembro, nas quais enfrentará o atual presidente, o democrata Joe Biden.