Chefe da ONU insiste que Oriente Médio e mundo não podem 'se permitir mais guerras'

"Nem a região nem o mundo podem se permitir mais guerras", clamou neste domingo (14) o secretário-geral da ONU, António Guterres, ao exigir "máxima moderação" durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança convocada após o ataque com drones e mísseis do Irã contra Israel.

"O Oriente Médio está à beira do abismo. Os povos da região enfrentam um perigo real de conflito generalizado e devastador. Este é um momento para a desescalada e a distensão. É hora de mostrar a máxima moderação", insistiu.

"É vital evitar qualquer ação que possa levar a grandes confrontos militares em múltiplos fronts no Oriente Médio", acrescentou.