Japão busca retomar vantagem tecnológica com ajuda de investimento externo

Por sua vez, a Microsoft, parceira da OpenAI, a empresa criadora do robô ChatGPT, comprometeu-se esta semana a investir 2,9 bilhões de dólares em inteligência artificial no Japão.

Microsoft planeja igualmente oferecer treinamento em inteligência artificial a três milhões de pessoas no país, que conta com uma população de 125 milhões.

Khos-Erdene Baatarkhuu, CEO da empresa tecnológica AND Global, comentou que "as tensões geopolíticas tornaram o Japão um parceiro mais atraente e estável em comparação com a China".

"O setor tecnológico japonês, que antes era líder, perdeu terreno devido à sua lenta resposta às tendências digitais e móveis, em comparação com países vizinhos como a Coreia do Sul", disse à AFP.

"Mas agora, com políticas governamentais de apoio, empresas emergentes resilientes e um cenário tecnológico potencialmente mutável, o Japão tem a oportunidade de recuperar sua vantagem tecnológica."

Entretanto, o arquipélago ainda não chegou lá, muito pelo contrário.