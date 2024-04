Jogador passa mal e Udinese-Roma é interrompido

A Roma é a quinta colocada (56 pontos) e a Udinese a 15ª (29 pontos).

Ndicka, de 24 anos e revelado pelo francês Auxerre, se transferiu para a Roma em meados do ano passado, após cinco temporadas no alemão Eintracht Frankfurt.

Ele joga pela Costa do Marfim e fez parte do elenco dos 'Elefantes' quando eles conquistaram o título da Copa Africana de Nações (CAN) no início deste ano.

Neste domingo ele disputou sua décima nona partida da Serie A nesta temporada.

