Tsitsipas vence Ruud e conquista Masters 1000 de Monte Carlo pela 3ª vez

Este é o décimo primeiro título ATP de sua carreira e o primeiro da atual temporada. Ele obteve o triunfo depois de derrotar três jogadores do 'Top 10' mundial esta semana: Alexander Zverev (5º) nas oitavas de final, Jannik Sinner (2º) nas semifinais e agora Ruud na final.

A vitória contra Sinner já havia sido o melhor dos presságios. Diante do tenista do momento no circuito, que só havia perdido uma única partida nesta temporada, Tsitsipas obteve um triunfo convincente.

O grego não derrotava um jogador tão bem colocado no ranking desde que venceu o russo Daniil Medvedev, então também número 2, em Roland Garros, em 2021.

Antes deste torneio em Monte Carlo, ele não disputava uma final de Masters 1000 no saibro desde Roma, em 2022.

Desde que conquistou o troféu em Los Cabos (México), em agosto de 2023, Tsitsipas não vencia um torneio e agora, graças a esse triunfo, retornará ao 'Top 10' mundial na segunda-feira, após oito semanas fora dele: o grego subirá ao sétimo lugar do ranking e apresenta oficialmente sua candidatura ao título em Roland Garros.

Ganhar um Grand Slam é exatamente o que lhe falta em sua carreira depois de ter sido vice-campeão em Roland Garros (2021) e no Aberto da Austrália (2023).