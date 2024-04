Camarões abre museu para homenagear antigo reino subsaariano

Por isso, um museu assim é algo "único" para Camarões, considerou Nchare.

No sábado, o sultão Mouhammad Nabil Mforifoum Mbombo Njoya recebeu 2.000 convidados para a inauguração do museu na praça do Palácio Real em Foumban, capital histórica da dinastia Bamum, e milhares de camaroneses se reuniram nas imediações.

A família real foi ao evento vestida com trajes cerimoniais coloridos tradicionais.

Os narradores de histórias, conhecidos na África ocidental como griots, que usavam vistosas túnicas coloridas também foram ao ato. Tocaram tambores e flautas enquanto os soldados do palácio disparavam salvas para marcar a chegada dos convidados ilustres, incluindo ministros e diplomatas.

Depois, príncipes e princesas bamum dançaram a dança do Ndjah com túnicas amarelas e máscaras de animais.

- "Guardião e pioneiro" -

Para homenagear os bamum, o museu foi construído com o formato do escudo de armas do reino.