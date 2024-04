Jogador da Roma deixa hospital sem 'nenhuma patologia cardíaca'

O zagueiro da Roma Even Ndicka, que passou mal em campo durante a partida contra a Udinese no domingo, deixou o hospital de Udine após ser submetido a novos exames médicos que indicaram que ele não sofre de "nenhuma patologia cardíaca", anunciou o seu clube nesta segunda-feira (15).

"Os exames cardiológicos de primeiro e segundo nível realizados não revelaram qualquer patologia cardíaca", afirmou a Roma em seu comunicado.

"Com base nos últimos exames da manhã de segunda-feira, o quadro clínico é compatível com trauma torácico com mínimo pneumotórax esquerdo", acrescentou a equipe.