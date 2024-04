Autoridades de Bruxelas ordenam suspensão de conferência da extrema direita

As autoridades da cidade de Bruxelas ordenaram, nesta terça-feira (16), a suspensão de uma conferência com representantes da extrema direita nacionalista europeia, devido a rumores sobre protestos de grupos antifascistas, e decidiram limitar o acesso das pessoas ao local de reuniões.

A lista de oradores do evento desta terça-feira incluía o britânico Nigel Farage, ex-eurodeputado e promotor original do Brexit, e a ex-ministra do Interior Suella Braverman.

Farage, um dos oradores mais esperados da conferência, fez um discurso sobre o "retorno do Estado-Nação".