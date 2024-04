Caso Marielle: delegado afirma nunca ter estado com os Brazão, diz defesa

A defesa do delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, suspeito de planejar a morte da vereadora Marielle Franco, afirmou que o cliente disse nunca ter estado com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão.

O que aconteceu

Advogados disseram que Rivaldo Barbosa só encontrou os irmãos Brazão após ser preso. "Nas três visitas, o que ele disse 'Olha nos meus olhos. Eu nunca estive com essas pessoas. A primeira vez que vi essas pessoas foi no avião vindo comigo para Brasília'. Ele deixou muito claro para a gente isso", afirmou o defensor Marcelo Ferreira de Souza, em entrevista à GloboNews, nesta terça-feira (30).

Rivaldo também teria dito que entregou o telefone para a Polícia Federal. O advogado frisou que não há ligação entre o cliente e irmãos presos em operação da Polícia Federal por mandarem matar a vereadora Marielle Franco. "Eu entreguei meu telefone para Polícia Federal, com todas as senhas, pode olhar lá, não tem nenhuma conversa com nenhum deles", disse o delegado, segundo a defesa.