Esboço de retrato de Churchill, queimado pelo político, será leiloado

Uma parte da imprensa conservadora também não gostou de como o herói da Segunda Guerra Mundial foi representado no quadro.

Churchill e sua esposa nunca exibiram a obra em Chartwell, sua residência em Kent, ao sul de Londres, e inclusive a queimaram.

Porém, vários esboços e rascunhos de Sutherland foram conservados, entre eles, o que será leiloado pela Sotheby's, avaliado entre 500 mil e 800 mil libras (entre 3,2 milhões e 5,1 milhões de reais).

Antes do leilão, previsto para 6 de junho em Londres, o quadro será exposto durante alguns dias a partir de quarta-feira no Palácio de Blenheim, imponente castelo do sul da Inglaterra, onde nasceu Winston Churchill.

