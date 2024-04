Grande Barreira de Corais australiana, mais ameaçada do que nunca

Anne Hoggett, que mergulha há décadas perto da Grande Barreira de Corais, no nordeste da Austrália, confirma, revoltada, o branqueamento maciço destes organismos, provocado pelas mudanças climáticas.

"Sinto raiva de saber que temos o poder de impedi-lo e não fazemos nada com rapidez suficiente", ressalta esta bióloga marinha que há 33 anos mora e trabalha na ilha do Lagarto, perto do maior arrecife de corais do mundo.

Este último se estende por mais de 2.300 quilômetros ao longo da costa nordeste da Austrália e abriga cerca de 1.600 espécies de peixes e 600 tipos de coral.