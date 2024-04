Grande Barreira de Corais da Austrália sofre pior branqueamento jamais registrado

"Os impactos acumulados experimentados ao longo do recife neste verão foram mais altos do que em verões anteriores", indicou a Autoridade do Parque Marinho em um comunicado.

Trata-se do quinto branqueamento em massa dos recifes da Grande Barreira nos últimos oito anos.

O branqueamento ocorre quando o coral, para sobreviver nas altas temperaturas, expele uma alga microscópica chamada zooxanthellae. Se as altas temperaturas persistem, o coral perde cor e morre.

O cientista-chefe da autoridade, Roger Beeden, afirmou que a mudança climática representa a maior ameaça aos recifes de corais no mundo.

"A Grande Barreira de Corais é um ecossistema incrível e, embora tenha mostrado resiliência uma e outra vez, este verão foi particularmente difícil", indicou.

- Recuperação duvidosa -

Jornalistas da AFP visitaram este mês uma das áreas mais impactadas da Grande Barreira de Corais.