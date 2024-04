Mais otimista, FMI melhora perspectivas de crescimento global este ano

O otimismo do FMI é de curto prazo. Para o futuro, as previsões globais não são animadoras.

As perspectivas estão "abaixo da média anual histórica de 3,8% entre 2000 e 2019", o que reflete "políticas monetárias restritivas e retiradas de apoio fiscal, assim como baixa produtividade subjacente", afirma o relatório conhecido como WEO (World Economic Outlook), que o FMI divulga no início das suas reuniões desta semana em Washington.

No médio prazo, na produção e no comércio, as previsões continuam as "mais baixas em décadas".

