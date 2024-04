Morre Bernd Hölzenbein, campeão do mundo com a Alemanha em 1974

Na final daquele Mundial, no Estádio Olímpico de Munique, aos 25 minutos sofreu o pênalti (convertido por Paul Breitner) que permitiu à Alemanha empatar contra a Holanda de Johan Cruyff. A Alemanha acabou vencendo por 2 a 1 com um gol de Gerd Müller no fim do primeiro tempo (43') e conquistou o bicampeonato (após o título de 1954, na Copa do Mundo da Suíça).

No 40º e último jogo pela 'Mannschaft', em Córdoba (Argentina), pela 2ª fase de grupos da Copa do Mundo de 1978, Hölzenbein marcou seu quinto gol pela seleção alemã, que não bastou para evitar a derrota diante da Áustria e a eliminação do torneio.

Sua carreira em clubes está ligada ao Eintracht Frankfurt, ao qual chegou em 1º de julho de 1967 vindo das categorias de base.

Maior artilheiro da história do Eintracht (160 gols em 420 partidas), Hölzenbein conquistou três vezes a Copa da Alemanha (1974, 1975 e 1981) e, com mais destaque, a Copa da Uefa, antecessora da Liga Europa, em 1980.

Na reta final de sua carreira ele jogou por várias temporadas nos Estados Unidos, pelo Fort Lauderdale Strikers, Memphis Americans e Baltimore Blast.

