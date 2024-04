Musiala-Saka, um duelo de jovens talentos em busca da vaga nas semis da Champions

"O mais importante para nós é que ainda temos a oportunidade de transformar a nossa temporada numa grande temporada", disse o atacante inglês do Bayern, Harry Kane, nesta terça-feira.

Naquela época, Jamal Musiala ainda era 'Bambi', apelido que ganhou em sua adolescência.

O atacante nascido em Stuttgart, que foi morar na Inglaterra com a família ainda criança, sempre deu sinais de sua precocidade: na equipe sub-18 do Chelsea aos 15 anos, jogador do Bayern e capitão da seleção sub-17 da Inglaterra (no qual jogou com os atuais 'Gunners', o goleiro Aaron Ramsdale e o atacante Eddie Nketiah) aos 17 anos, e convocado para a seleção alemã aos 18.

Desde então, não parou de ganhar destaque no jogo do Bayern, encerrando a temporada 2022-2023 com um gol aos 88 minutos em Colônia que garantiu o décimo primeiro título consecutivo da Bundesliga, tornando-se um ídolo do clube com apenas 20 anos.

Freado no início da temporada por causa de uma lesão, teve um ótimo desempenho no mês de março com quatro gols e três assistências no campeonato e duas assistências pela seleção nacional.

Do lado oposto, Bukayo Saka tem apenas 22 anos, mas possui uma vasta experiência tanto na Premier League (165 jogos) quanto na seleção inglesa (32 jogos).