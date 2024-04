Número de mortos em barco à deriva no Pará diminui para 9

As autoridades encontraram no sábado nove corpos em um barco à deriva no Pará, com documentos que indicam que as vítimas eram migrantes africanos, informou a Polícia em um novo balanço da tragédia nesta terça-feira (16).

No sábado, ao anunciar a descoberta do barco, um porta-voz da Polícia Federal (PF) havia dito à AFP que havia 20 corpos no interior e que se acreditava serem refugiados haitianos.

"Ao todo, foram encontrados nove corpos, sendo oito dentro da embarcação e um nono corpo próximo a ela, em circunstâncias que sugeriam fazer parte do mesmo grupo de vítimas", indicou a PF em novo comunicado.