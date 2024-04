Petróleo fecha estável em mercado atento ao Oriente Médio

Os preços internacionais do petróleo encerraram praticamente estáveis nesta terça-feira (16), em um mercado atento à situação no Oriente Médio após o ataque do Irã contra Israel no fim de semana.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho registrou uma leve queda de 0,08%, fechando em 90,02 dólares em Londres.

Por sua vez, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para maio fechou quase estável, com perda de 0,05%, cotado a 85,36 dólares.