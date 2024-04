Rio se torna capital tecnológica mundial com Web Summit

Os impactos da Inteligência Artificial (IA) ou o papel da tecnologia nos direitos humanos e na mudança climática são debatidos nesta terça-feira (16) no Web Summit, um dos maiores eventos tecnológicos do mundo, no Rio de Janeiro.

A segunda edição desta conferência, também conhecida como "Davos dos geeks", recebe durante três dias, na capital carioca, mais de 600 palestrantes, fundadores e diretores de mais de 1.000 startups.

A Prefeitura da cidade estima que 40 mil pessoas comparecerão ao evento a cada dia, o que injetará cerca de R$ 33 milhões na economia local.