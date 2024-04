Venezuela anuncia detenção de ativista acusado de tentativa de assassinato contra Maduro

Maduro, que denuncia com frequência planos para assassiná-lo, anunciou em 25 de março, em um palanque montado nas imediações do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) em Caracas para seu registro como candidato, a detenção de dois homens que estavam entre o público e que pretendiam matá-lo.

Após a denúncia do presidente, que busca um terceiro mandato que o deixaria por 18 anos no poder, Saab anunciou acusações de "terrorismo" e "tentativa de magnicídio" contra os dois detidos. O 'Vente Venezuela' chamou as acusações de "infundadas".

Sete membros da equipe de campanha de Machado foram detidos. Outros sete têm mandados de prisão.

"Aumenta a perseguição na Venezuela, dois homens vestidos de preto sequestram o ativista comunitário e jornalista Carlos Julio Rojas, nesta segunda-feira, 15 (de abril) em Caracas, denunciam seus familiares (...). Libertem Carlos Julio Rojas", afirmou no X a ONG de defesa dos direitos humanos Provea.

Uma das últimas aparições públicas de Rojas, líder de sua comunidade em Caracas, aconteceu durante a Semana Santa, quando ele organizou a 'malhação de Judas', com bonecos alusivos ao presidente Maduro e ao opositor Manuel Rosales, ex-rival de Hugo Chávez. A polícia tentou impedir o evento.

Atualmente, a Venezuela tem 269 "presos políticos", segundo a ONG Foro Penal.