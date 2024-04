Chuvas fortes no Paquistão deixam ao menos 65 mortos em quatro dias

Pelo menos 65 pessoas, incluindo 15 crianças, morreram em fortes chuvas em quatro dias no Paquistão, onde o volume das precipitações tem sido o dobro do normal desde o início de abril, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (17).

As fortes chuvas entre sexta e segunda-feira deixaram feridos em estado grave e derrubaram casas. Pelo menos 28 pessoas foram mortas por raios.

O maior número de mortes ocorreu na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, onde 32 pessoas morreram, incluindo 15 crianças, e 1.300 casas foram destruídas.