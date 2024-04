Clone de Clark Kent se torna um inesperado super-herói no Brasil

- Clark precisa de Lois -

Mas nem um super-herói consegue fazer tudo sozinho: o Super-Homem brasileiro depende de sua super organizada namorada, Helenise Santos, que gerencia sua agenda, grava vídeos para suas contas nas redes sociais e é frequentemente questionada: "você é a Lois Lane?".

Em uma viagem recente ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), um hospital público no Rio de Janeiro, Muylaert visitou pacientes e posou para "selfies" com funcionários encantados em conhecer o super-herói de 2,03 metros no trabalho.

"Essas visitas, apenas a presença do Superman, coloca um sorriso no rosto de todos. Isso inclui toda a equipe do hospital, não é apenas os pacientes. Dá um fôlego para todos lidarem com nossa rotina intensa", diz Rodrigo Cardoso, coordenador de pesquisa do INTO.

Muylaert, que se formou nos Estados Unidos graças a uma bolsa de basquete antes de encontrar sua vocação de super-herói, distribuía presentes para as crianças no hospital e gentilmente se oferecia para gravar vídeos com os filhos e netos dos pacientes.

Quando não está usando o famoso traje vermelho e azul, ele volta à vida normal de advogado especializado em direito civil que precisa de óculos para trabalhar.