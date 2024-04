Equador suspende jornada de trabalho por dois dias por déficit hidrelétrico

Ele também apresentou uma queixa ao Ministério Público contra 22 "sabotadores que buscavam prejudicar todos os equatorianos" por paralisar o serviço público.

A crise energética ocorreu na véspera da consulta popular e do referendo de domingo, promovidos por Noboa e cujos eixos principais são a luta contra o tráfico de drogas. Cerca de 13,6 milhões de eleitores foram convocados para decidir, por exemplo, se concordam com a extradição de equatorianos ligados ao crime organizado.

"Eles tentaram nos ferrar com sabotagem no setor elétrico, tentaram nos ferrar com uma campanha suja (...) porque estão nervosos com a possibilidade de vitória do Sim", disse Noboa nesta quarta-feira em um evento no resort de praia de Atacames, no noroeste do país.

