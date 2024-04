Hugh Grant entra em acordo com jornal que processava

O ator britânico Hugh Grant anunciou nesta quarta-feira no X (antes Twitter) que firmou um acordo de indenização com o jornal The Sun, processado por coleta ilegal de informações.

Hugh Grant, de 63 anos, que ganhou "uma grande quantia em dinheiro", denunciou o The Sun e seu grupo editorial, NGN, por "pirataria telefônica, coleta ilegal de informações e escutas telefônicas", lembrou o ator. Grant os acusava também de entrar em seu apartamento e de implantar microfones em seu carro.

O NGN "afirma ser completamente inocente", escreveu o ator e, "como ocorre frequentemente com pessoas completamente inocentes, me ofereceu uma grande quantia em dinheiro para evitar que este assunto acabe na Justiça", ironizou.