Julgamento de impeachment do secretário de Segurança Interna dos EUA começa no Senado

Em meados de fevereiro, ele foi destituído na Câmara de Representantes (baixa), onde os conservadores têm a maioria.

Foi a primeira vez em 150 anos que um julgamento de impeachment de um funcionário sênior do gabinete foi aberto. Isso só aconteceu em 1876 com o Secretário de Guerra William Belknap, que foi acusado de corrupção, mas renunciou antes da conclusão do processo de impeachment.

Na terça-feira, o impeachment de Mayorkas foi oficialmente enviado ao Senado, que deve, conforme determinado pela Constituição, julgar o ministro.

Os procedimentos estão programados para começar às 13h locais (14h em Brasília), mas os democratas acreditam que os republicanos estão usando o ministro como bode expiatório e vão rejeitá-lo.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, prometeu fazer tudo o que puder para acelerar o julgamento e arquivá-lo, talvez já nesta quarta-feira.

A Constituição estabelece que o Congresso pode acusar o presidente, um ministro ou juízes federais em casos de traição, corrupção ou outros crimes graves e contravenções.