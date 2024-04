NBA bane Jontay Porter para sempre por envolvimento com apostas

Além disso, de acordo com a liga americana, Porter fez pelo menos 13 apostas em jogos da NBA entre janeiro e março deste ano, enquanto viajava com os Raptors ou com sua filial da G League, o Raptors 905.

Ele usou a conta de um associado para fazer apostas on-line entre US$ 15.000 (R$ 78.600) e US$ 22.000 (R$ 115.340), totalizando US$ 54.094 (R$ 283.600) e um lucro líquido de US$ 21.965 (R$ 115.160).

Nenhuma das apostas incluía um jogo em que Porter atuou, mas três delas eram apostas acumuladas em vários jogos que incluíam uma partida dos Raptors.

- 'Mais regulamentação' -

Desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a proibição federal de apostas esportivas em 2018, a maioria dos estados americanos legalizou as apostas esportivas on-line.

Silver tem defendido a legalização e regulamentação das apostas esportivas, mas disse no anúncio desta quarta-feira que o caso Porter indica que mais medidas regulatórias podem ser necessárias.