Por que é difícil negociar com dissidentes das Farc na Colômbia?

Na terça-feira, o governo retirou o comandante rebelde Ivan Mordisco das conversações, em um esforço para salvar a política de "paz total", que busca neutralizar o conflito de seis décadas por meio do diálogo com os principais grupos armados.

Especialistas explicaram à AFP os principais pontos para entender o que é o EMC, quem o lidera e por que é difícil negociar com essa organização

O que é o EMC?

Em meados de 2016, quando o acordo de paz entre o governo do então presidente Juan Manuel Santos e as poderosas Farc entrava em sua reta final, algumas facções guerrilheiras anunciaram que estavam rompendo com o processo porque ele implicava em uma "derrota militar".

Eram "estruturas regionais, frentes e blocos com nomes diferentes". Foi somente com a formulação da política de 'paz total' que decidiram convergir em torno do nome do Estado-Maior Central", explica o pesquisador de conflitos Jorge Mantilla.

"Eles cresceram e começaram a se tornar um problema muito grande já a partir do governo de Iván Duque (2018-2022) (...) E esse governo lhes dá status político" para negociar com eles, acrescenta Mantilla.