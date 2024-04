Desemprego no Brasil sobe para 7,9% no primeiro trimestre

Em outra perspectiva, o resultado do primeiro trimestre marcou o terceiro aumento do desemprego registrado em trimestres móveis, após um extenso período de recuperação no mercado de trabalho.

Nos três meses até fevereiro, a taxa estava em 7,8%, acima dos 7,6% identificados no trimestre encerrado em janeiro.

Mas Beringuy está otimista quanto ao mercado de trabalho: o movimento sazonal do primeiro trimestre "não anula a tendência de redução da taxa de desocupação observada nos últimos dois anos".

