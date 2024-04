Deputados argentinos debatem reformas de Milei para desregular a economia

"O que o governo nacional faz é basicamente vender o país, arruinar a população, à quem chamam de 'casta', e descobrimos que a casta era o povo", disse à AFP Manuel Crespo, um professor de 29 anos que se juntou ao protesto.

As centrais sindicais convocaram a mobilização no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, contra a reforma trabalhista e o reajuste aplicado pelo governo, que tem implicado em milhares de demissões no Estado em um contexto de inflação de quase 290% anual.

Também convocaram uma greve nacional para 9 de maio, a segunda desde que Milei assumiu o cargo em dezembro.

Em 24 de abril, centenas de milhares de pessoas marcharam contra a falta de financiamento das universidades públicas.

A Argentina está mergulhada em uma grave crise econômica e social há anos. Milei prometeu superá-la, mas à custa de grandes sacrifícios. Embora tenha alcançado um superavit fiscal, o país sofre agora com o colapso do consumo e da indústria.

O Fundo Monetário Internacional estimou uma queda de 2,8% na economia este ano e projetou uma inflação anual de 250%.