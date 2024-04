Wall Street fecha no vermelho antes dos resultados das empresas tecnológicas

"Para mim, é um mercado que tenta se estabilizar", resumiu.

Na quinta-feira, após o fechamento de Wall Street, a Netflix anunciará seus resultados trimestrais. Na semana seguinte, será a vez da Tesla, Meta, Microsoft e Alphabet, todas empresas com grande influência nos índices devido ao seu grande porte.

Entre os destaques do dia, a United Airlines disparou 17,45%, para 48,74 dólares, após anunciar resultados melhores do que o esperado, apesar de ter registrado um prejuízo trimestral de US$ 124 milhões (R$ 650,5 milhões).

A empresa foi prejudicada pela impossibilidade de voar durante várias semanas com seus Boeing 737 MAX 9, uma perda que estima em cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão).

Outras empresas ligadas a viagens seguiram a tendência e American Airlines (+6,60%), Delta (+2,85%) e até a empresa de cruzeiros Norwegian Cruise (+3,15%) subiram.

A Boeing, por sua vez, cedeu modestos 0,21% no dia de sua primeira audiência de segurança em suas linhas de produção no Congresso.