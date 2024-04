Multa da Justiça Eleitoral à campanha de Lula chega tarde

As pancadas não explicam o resultado que saiu das urnas. O que houve foi um plebiscito para decidir se o obscurantismo, o negacionismo e o golpismo deveriam ser mantidos no comando ou expulsos do Planalto.

Prevaleceram, por pequena margem, a democracia e o bom senso Nesse contexto, a peça que levou à punição tardia do TSE —um vídeo que chama Bolsonaro de "incompetente", "mentiroso" e "desumano"— não passa de um asterisco. Até por essa razão, a campanha de Lula poderia ter passado sem ele. Evitaria a multa e as comparações que nivelam por baixo.