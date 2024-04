EUA veta no Conselho de Segurança pedido palestino de adesão à ONU

"Falar com este Conselho é como falar com um muro", disse, ao argumentar que as vozes a favor seriam um incentivo aos palestinos para não voltar à mesa de negociação e "tornariam a paz quase impossível".

- 'À beira do precipício' -

Com esse pano de fundo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pintou um quadro sombrio da situação no Oriente Médio, que, segundo ele, "está à beira do precipício".

"Nos últimos dias, produziu-se uma perigosa escalada de palavras e ações", considerou, ao reiterar sua condenação ao ataque sem precedentes do Irã contra Israel no último fim de semana.

"Já é hora de pôr fim ao violento ciclo de represálias", pediu, "a começar por Gaza".

A guerra no território palestino foi desencadeada pelo ataque contra Israel, em 7 de outubro, de comandos do Hamas, que causou a morte de 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.