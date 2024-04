Fachada da antiga Bolsa de Valores de Copenhague desaba após incêndio

Os serviços de emergência anunciaram nesta tarde que às 12H00 de sexta-feira começarão as operações com guindastes para retirar as partes do telhado que desabaram.

O incêndio sob o telhado do edifício começou por razões desconhecidas na terça-feira por volta das 07H30, horário local, e metade do prédio pegou fogo.

A antiga Bolsa de Valores, construída no século XVII e que este ano celebraria o seu 400º aniversário, também abriga um vasto acervo de obras de arte, centenas das quais estão seguradas.