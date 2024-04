Inflação na Argentina reduz 'um pouco mais rápido que o previsto', disse Georgieva

Georgieva parece satisfeita com o ajuste fiscal promovido pelo governo do ultraliberal Javier Milei.

"Olhem para a Argentina, há muito tempo visto como atrasado do ponto de vista das reformas, agora avança rapidamente no ajuste das despesas fiscais, ganhando fôlego para investimentos privados", disse à imprensa durante as reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, celebradas nesta semana em Washington.

Apesar de apoiarem o ajuste, o FMI e o BM há meses pedem ao governo argentino que não deixe de lado "os mais vulneráveis".

Quase metade da população vive na pobreza, uma onda de demissões atingiu o setor público e manifestações tomam as ruas contra as medidas econômicas de Milei.

Na atualização das perspetivas econômicas mundiais publicada nesta semana, o Fundo manteve a sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) do país, que contrairá 2,8% este ano.

Em relação à América Latina em geral, Georgieva celebrou que os países tenham colocado suas políticas em ordem, "o que lhes permitiu reduzir a inflação mais rapidamente" do que em outros lugares.