Jornalista americano acusa Alexandre de Moraes de usar métodos 'antidemocráticos'

Moraes lidera uma campanha contra a desinformação online no Brasil, que foi particularmente intensa contra as tentativas de apoiadores do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro (2019-2022) de desacreditar o sistema eleitoral antes do pleito de 2022.

Musk criticou em sua rede social X o juiz do STF, que chamou de "ditador" que "deveria renunciar ou ser destituído".

O bilionário também ameaçou não obedecer ordens judiciais de Moraes para bloquear contas de usuários no X.

Em resposta, o juiz ordenou uma investigação sobre Musk, acusado de "instrumentalização criminosa" da plataforma.

Greenwald, que se define como um defensor ferrenho da liberdade de expressão, participou na conferência de tecnologia no Rio de Janeiro depois de comparecer na terça-feira a uma comissão da Câmara dos Deputados do Brasil ao lado de outros colegas para denunciar a "censura" de Moraes.

O jornalista afirmou que os países que defendem controles mais rigorosos da Internet, como o Canadá ou a Grã-Bretanha, implementaram leis para estabelecer os mecanismos de aplicação das restrições, mas que também contemplam o direito à defesa dos afetados.