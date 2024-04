Petróleo: barril de Brent tem quarta queda seguida

O preço do barril de Brent do Mar do Norte teve seu quarto dia de queda consecutivo nesta quinta-feira (18), com menos notícias do que o habitual no Oriente Médio e uma possível intervenção do governo americano para conter os preços do petróleo.

O Brent para entrega em junho caiu 0,20% para 87,11 dólares, um mínimo em três semanas. Já o barril de West Texas Intermediate (WTI) para maio fechou estável (+0,04%) em 82,73 dólares.

"Os operadores estão reduzindo o prêmio de risco geopolítico, já que parece que não haverá um novo ataque direto entre Teerã e Tel Aviv a curto prazo", observou em uma nota de análise José Torres, da Interactive Brokers.