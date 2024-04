"Tenho códigos e valores", responde Ronald Araujo após ser criticado por Gundogan

"Você tem que deixar claro que vai chegar à bola. Se não, dê a oportunidade ao nosso goleiro. Ter um homem a menos por causa do cartão vermelho tão cedo no jogo mata o time", disse Gundogan após a partida, que o PSG venceu por 4 a 1 e garantiu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

"Era uma jogada de 50% para cada lado. Se o árbitro não marcasse não teria acontecido nada, mas se ele marcasse teria que me expulsar", disse o uruguaio, admitindo que "como culé, dói" ser eliminado.

Segundo a imprensa espanhola, os comentários do meio-campista alemão abriram uma fratura no vestiário do Barça a poucos dias antes do clássico do campeonato espanhol contra o líder isolado Real Madrid, no domingo, em que o Barça continuará lutando pelo campeonato.

"O Madrid é o nosso maior rival e temos que mudar a nossa mentalidade. Vamos dar tudo de nós no domingo", garantiu Araujo, cuja equipe está em segundo lugar em LaLiga, a oito pontos do time 'merengue'.

"Existem chances matemáticas e temos que lutar pelo título de LaLiga até o fim", acrescentou o uruguaio.

Se vencer, o Barça ficará cinco pontos atrás do Real Madrid, restando 18 pontos em disputa após o fim desta 32ª rodada do campeonato.