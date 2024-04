Após eliminação europeia, grandes da Inglaterra focam na FA Cup e na Premier League

O City é o atual líder da Premier League, mas por não jogar neste fim de semana no campeonato inglês poderá ser ultrapassado na tabela pelo Arsenal (2º) e pelo Liverpool (3º), que têm dois pontos a menos, e que visitam Wolverhampton (11º) e Fulham (12º) respectivamente.

O Arsenal também foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, no caso dele pelo Bayern de Munique, e tentará curar as feridas contra os Wolves, time que ocupa atualmente a zona intermediária da tabela.

Para a equipe do técnico Mikel Arteta é urgente acertar o rumo, já que no último jogo do campeonato inglês perdeu a liderança do campeonato ao ser derrotado em casa pelo Aston Villa.

O Liverpool também precisa reagir depois de ser eliminado na quinta-feira pela Atalanta nas quartas de final da Liga Europa, apesar de ter vencido por 1 a 0 em Bérgamo. A derrota por 3 a 0 no jogo de ida em Anfield foi fatal.

No último jogo da Premier League perdeu para o Crystal Palace por 1 a 0 e por isso a visita ao Fulham é crucial.

O fim de semana do campeonato inglês também tem como destaque os duelos diretos entre times da zona inferior da tabela.