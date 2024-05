Josias: José Dirceu não tem autoridade para falar de combate à corrupção

O atual Dirceu, com as marcas que a passagem dele pelo poder deixaram na sua biografia, não enxergo nele autoridade nele para falar sobre combate à corrupção. É um outro personagem, que está procurando se reacomodar na conjuntura política. É possível até que obtenha um mandato na eleição de 2026, e parece ser essa a intenção dele. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a imagem que Dirceu cultivou no passado por enfrentar a ditadura militar foi apagada ao ser preso por participar de esquemas de desvio de dinheiro público.

José Dirceu é um personagem curioso. Aquele antigo mito estudantil evoluiu da condição de candidato a estátua para uma espécie de pardal de si mesmo. Durante sua trajetória, Dirceu sujou a testa de bronze da estátua que ele não chegou a ser.

Ele se revelou um idealista, mas quando chegou à chave do cofre, o idealismo se perdeu. Até o escândalo do mensalão, ele conseguiu manter as aparências. Foi recolhido à Papuda, imaginando-se que ainda era beneficiário daquela atenuante de não ter agido em proveito próprio.

No petrolão, ficou demonstrado, durante as investigações, que Dirceu evoluiu do socialismo de resultados para uma apropriação pessoal mesmo. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Casos de corrupção flopados vão para a conta da Lava Jato

Na visão de Leonardo Sakamoto, as irregularidades cometidas na condução das investigações da Lava Jato comprometeram o combate a casos de corrupção que eram evidentes no país.