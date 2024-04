Candidatas presidenciais do México falam de projetos em matéria econômica

A candidata que lidera a corrida presidencial do México, a governista Claudia Sheinbaum, elogiou, nesta sexta-feira (19), "a solidez da economia", enquanto sua adversária de centro-direita Xotchitl Gálvez prometeu um país de "classe média" e empreendedores.

As duas concorrentes participaram, embora sem se cruzarem uma com a outra, da Convenção Bancária anual organizada em Acapulco, famoso balneário da costa do Pacífico destruído no final de outubro pelo poderoso furacão Otis, que chegou à categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson.

Sheinbaum louvou os bons resultados da "austeridade republicana" implementada por seu mentor, o presidente Andrés Manuel López Obrador, e que, segundo ela, traduziram-se em uma dívida e em uma inflação controladas e em um recorde de investimentos estrangeiros.