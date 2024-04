Candidato a prefeito é assassinado diante de apoiadores no México

Noé Ramos, que buscava a reeleição como prefeito do município de Mante, no estado mexicano de Tamaulipas (nordeste), foi assassinado a facadas enquanto estava reunido com apoiadores, informaram autoridades locais.

"Confirmamos e lamentamos o falecimento do candidato de Mante, Noé Ramos", disse à emissora Milenio Jorge Cuéllar, porta-voz de Segurança estadual.

Desde 23 de setembro passado, quando começou o processo para as eleições gerais de 2 de junho, foram assassinados 15 candidatos a cargos regionais, informou a consultoria Integralia, antes do crime contra Ramos.