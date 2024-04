Comunidade internacional pede moderação após ataque no Irã atribuído a Israel

As explosões aumentaram os temores de uma escalada no Oriente Médio, em um momento em que a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, que começou após o sangrento ataque de 7 de outubro, se intensifica em Gaza e já causou 34.012 mortes, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

A agência de notícias iraniana Fars relatou "três explosões" perto da base militar em Qahjavarestan, entre Isfahan e o aeroporto.

A defesa aérea abateu vários drones, mas não detectou "por enquanto" um ataque com mísseis, afirmou um porta-voz da agência espacial do Irã.

"Não temos nenhum comentário por enquanto", disse um porta-voz do Exército israelense à AFP sobre as explosões.

Segundo o jornal americano The New York Times, que citou funcionários do alto escalão iraniano, o ataque foi realizado com drones pequenos que provavelmente foram lançados de dentro do território iraniano.

O The Washington Post citou um funcionário do alto escalão israelense que falou sob condição de anonimato e que disse que a ação tinha como objetivo mostrar ao Irã que Israel tem a capacidade de alcançar o interior do país.