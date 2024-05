Inglaterra realiza eleições locais cruciais para futuro do primeiro-ministro britânico

Os ingleses foram às urnas nesta quinta-feira (2) para eleger centenas de autoridades locais em eleições que podem aumentar a pressão sobre o impopular primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak.

A votação para eleger vereadores, prefeitos e outras autoridades locais, assim como um deputado nacional, é o último grande teste eleitoral antes das eleições parlamentares, que Sunak disse que poderá convocar até o final do ano.

As pesquisas sugerem que os conservadores, no poder no Reino Unido desde 2010, podem perder cerca de metade dos quase 1.000 assentos nos conselhos locais que tentam manter.