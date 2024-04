Dispositivo japonês de IA prevê demissões de funcionários

Os chefes que estão preocupados com a rotatividade de funcionários ou se perguntam quanto tempo permanecerão no emprego em breve poderão contar com a inteligência artificial (IA) para saber qual o próximo funcionário a deixar a empresa.

Esta ferramenta foi desenvolvida por pesquisadores japoneses para ajudar as empresas a fornecer apoio direcionado aos seus funcionários, a fim de desencorajá-los a pedir demissão.

Os dados dos funcionários, desde a frequência ao trabalho até informações pessoais como idade e gênero, são analisados usando esta ferramenta criada por um professor da Universidade da Cidade de Tóquio com uma start-up local.