Justiça britânica rejeita recurso de tabloide processado pelo príncipe Harry

A Justiça britânica rejeitou nesta sexta-feira (19) um recurso do tabloide The Sun, processado pelo príncipe Harry e outras personalidades por coleta ilegal de informações, alegando que a medida poderia atrasar o início do julgamento previsto para janeiro.

Neste caso, o filho do rei Charles III acusa a NGN, editora do jornal The Sun - que faz parte do império do magnata da imprensa australiano Rupert Murdoch - de coleta ilegal de informações, especialmente através de detetives particulares.

O grupo editorial rejeitou as acusações e recorreu para que fosse realizada uma investigação antes do julgamento, para determinar se as acusações contra eles ultrapassaram o limite legal.